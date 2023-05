'Andorra' de Max Frisch es representarà al Teatre Nacional de Catalunya

Actualitzada 31/05/2023 a les 12:44

L'Escena Nacional d'Andorra ha firmat un conveni amb el Teatre Nacional de Catalunya. En aquesta nova entesa les dues coproduccions pactades per les temporades 2023/2024 i 2025/2026, seran projectes que sorgiran directament des de l'Escena Nacional d'Andorra. En aquestes es comptaran amb el màxim d'equip andorrà que es pugui assignar a cadascuna de les produccions. Alhora, el conveni garanteix una finestra d'exhibició a la Sala Petita del TNC.Andorra de Max Frisch, serà la primera coproducció prevista per la temporada 2023/2024. Ester Nadal dirigeix aquest text que ha volgut portar als escenaris des de fa 15 anys i del que, de fet, ja se’n va fer una lectura dramatitzada quan era directora artísticade l’ENA. Aquest any es farà realitat amb aquesta coproducció entre l’Escena Nacional d’Andorra i el Teatre Nacional de Catalunya.