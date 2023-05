La Mare de Déu de Canòlich serà beneïda demà pel Papa

Actualitzada 30/05/2023 a les 15:22

La talla de la Verge de Canòlich ha estat entregada avui per un grup de seixanta pelegrins lauredians al Vaticà en una audiència privada per ser beneïda demà pel Papa Francesc.Aquest matí el grup de lauredians han fet les gestions per l'audiència de demà a les 9 hores. Els pelegrins estan citats demà a les 7 hores del matí a la plaça de Sant Pere per a fer el control de seguretat i situar-se a la sala de l'audiència del Sagrato Sinistro. Entre els integrants de la delegació es troben l'arquebisbe Joan-Enric Vives, el rector de Sant Julià de Lòria, Pepe Chisvert, l'ambaixador a la Santa Seu, Carles Àlvarez Marfany i el cònsol major lauredià, Josep Majoral.La talla de la Mare de Déu de Canòlich ha estat entregada avui a la Gendarmeria Vaticana, la guàrdia suïssa i els responsables de ornamentació i flors del Vaticà la tenen custodiada. La delegació ha fet ja la petició de fer també la lectura en català a càrrec d'Assumpció Marfany.