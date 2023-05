La manca de personal al comerç s'agreuja

Actualitzada 30/05/2023 a les 13:38

La manca de treballadors per configurar les plantilles de les empreses està afectant la majoria dels sectors econòmics del país en general. Així ho posa de manifest el monogràfic elaborat per la Cambra de Comerç sobre el desajustament entre l’oferta i la demana laboral. El comerç és una de les activitats que més estan notant últimament aquesta problemàtica. I és que un 47,2% de les empreses d’aquest sector manifesta tenir problemes per cobrir les vacants. “A nosaltres ens fa falta més gent fixa que de temporada i el cert és que ens està costant molt trobar gent qualificada”, va explicar la presidenta de l’Associació Eix Central The Shopping Mile, Sònia Yebra.La manca d’habitatge i els sous baixos amb relació al cost de la vida estan entre els factors que fan que moltes vegades molts treballadors no vulguin venir a Andorra. Segons l’opinió de Yebra, però, “els sous a poc a poc s’estan adaptant a les necessitats i també és veritat que quan una persona treballa bé té un sou diferent” i, pel que fa a l’habitatge, creu que són els mateixos empleats els que se l’han de buscar perquè en general el sector es compon de petites empreses que no poden preocupar-se d’aquest aspecte. “Últimament la veritat és que ja portem un any molt difícil de recerca de personal”, va recalcar Yebra. Per aquesta raó, l’associació creu que hi hauria d’haver una quota de temporada per al sector, com passa amb l’hoteleria, “perquè hi ha alguns tipus de negocis que la necessiten”, igual que passa amb altres activitats. A més, es demana una “flexibilització” de les condicions que han de complir les persones que vulguin treballar al sector “sense perdre la qualitat”, així com en la tramitació de les autoritzacions de treball.L’associació confia que el pla estratègic de compres suposi un revulsiu per al sector. Així, Yebra el veu “positiu”. Segons va recordar, però, des de l’entitat que presideix s’està treballant “per poder complementar aquest pla” i s’estan posant en marxa accions concretes a través d’una consultora que s’ha contractat. “Es tracta d’ordenar la informació, que és una de les coses en què estem més verds, de cara al client tant d’Andorra com el que ve de fora”, va afegir Yebra. “Ara mateix dins de la web d’Andorra Turisme no hi ha una informació concreta sobre el comerç i per a nosaltres és important que el client quan vingui a Andorra sàpiga què pot trobar d’una forma que sigui fàcil i accessible, quines marques hi ha, on són i amb quins productes”, va afegir Yebra. De moment, però, s’estan “valorant opcions”, tot i que el pla estratègic apunta la creació d’una web-app. “El que és clar és que necessitem un lloc on hi hagi la informació de manera ordenada i clara de cara al client, per tal que aquest sàpiga què pot trobar a Andorra fins i tot abans de fer el viatge”, va afirmar Yebra.Des de l’associació també es qualifica de “molt positiu” l’objectiu del pla estratègic de crear una marca paraigua per al conjunt del sector del comerç, que ja estaria pràcticament a punt pel que fa al disseny. “Necessitem poder comunicar a l’exterior una destinació de compres i per això creiem que una marca paraigua és el que necessitem per reforçar el nostre sector”, va assenyalar Yebra.La màxima responsable de l’Eix Central confia que durant el segon semestre de l’any en curs ja es puguin “executar” accions concretes que contribueixin a potenciar el comerç i a posicionar aquesta activitat com a fonamental dins de l’economia. I és que es pensa, per exemple, que de moment no s’està comunicant a l’exterior suficientment la idea que Andorra és una destinació de compres. “Creiem que és important comunicar la destinació país de comerç des d’una visió més global i durant tot l’any”, va considerar Yebra. En aquest sentit, el sector reclama “més presència” en la promoció del país a l’exterior “perquè un terç del PIB té a veure amb el comerç”. “No estem en una situació fàcil i ja portem uns anys així, però això no vol dir que no s’hagin de fer coses, sinó al revés, hem de continuar treballant perquè la situació sigui cada vegada més bona”, va concloure Yebra.