eleccions a la seu d'urgell

Actualitzada 30/05/2023 a les 12:29

Joan Barrera, de Compromís X La Seu, es va imposar diumenge a la nit a la Seu d’Urgell amb vuit regidors i el 42,76% dels vots. Els pactes de moment no estan definits, però l’oposició descarta aliances per impedir que Barrera sigui alcalde. El candidat d’ERC, Francesc Viaplana, va insistir ahir que durant els pròxims dies valorarà amb l’assemblea la posició de grup, encara que va reconèixer que veien “molt llunyana” la possibilitat d’arribar a un pacte de govern. Ahir va parlar amb Barrera i van acordar reunir-se de cara al cap de setmana.Bernat Lavaquiol, de la CUP, va explicar que “creiem que el nostre lloc és a l’oposició”, i va assegurar que “l’aprofitarem sabent que Compromís no té la majoria absoluta per condicionar les decisions des de l’oposició”. “El nostre model de ciutat i el de Compromís són totalment incompatibles”, va dir. Jordi Fàbrega, de Junts, també es va mostrar rotund i va assegurar que “no hi ha cap possibilitat de pacte”. “No pactarem ni entre l’oposició per fer alcalde un altre candidat ni amb Compromís per fer alcalde Barrera”, va dir, tot afegint que “treballarem des de l’oposició per construir una alternativa”.Per la seva banda, el guanyador de les eleccions va valorar els resultats assegurant que estan “immensament feliços”. “La Seu ha parlat, ha escollit canvi i el canvi ara sí que serà possible”, va assegurar Barrera.