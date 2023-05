Actualitzada 29/05/2023 a les 11:31

CONTROL DE L'INSTITUT DE LES DONES

La secretària general de l’Institut de les Dones, Montserrat Ronchera, va lamentar el “retard” amb algunes qüestions de la llei d’Igualtat, malgrat remarcar que “s’hi està treballant”. En aquest sentit, Ronchera va recordar que l’Institut, entre altres funcions, durà a terme un control perquè tant les empreses públiques com les privades compleixin amb la norma. L’Institut presentarà un informe a final d’any.

La llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes que es va aprovar a final de març de l’any passat obliga totes les empreses a compartir dades sobre la bretxa salarial amb l’objectiu de tenir xifres estadístiques fidedignes de la situació a Andorra. Aquesta informació, amb dades anònimes, ha de ser pública per als treballadors de l’empresa, de manera que els responsables les han de penjar o bé virtualment, si l’empresa disposa, per exemple, d’una intranet, o bé en un lloc físic visible de fàcil accés, segons detalla la llei. A més, les societats han de facilitar les dades en un registre públic del Govern. El problema és, però, que aquest registre encara no està actiu, malgrat que l’exigència de donar aquestes dades ja és vigent.En concret, la norma indica que en les empreses de més de 50 treballadors l’obligació d’elaborar un registre sobre la bretxa professional de gènere “serà exigible en un termini de 12 mesos a partir de l’entrada en vigor” de la llei. El Consell General va aprovar el text el 31 de març de l’any passat i va entrar en vigor el 21 d’abril, l’endemà que es publiqués al BOPA. Per tant, les empreses amb 50 treballadors o més ja tenen l’obligació de facilitar aquesta informació. Per a les empreses de menys de 50 treballadors, “l’obligació serà exigible en un termini de 18 mesos” a partir de la seva entrada en vigor. Això, és, per tant, a partir d’aquest mes d’octubre.De moment, però, les empreses no s’estan mobilitzant a l’espera del Govern. Així ho confirmen des de l’empresa Andorra Tarinas, que ofereix un servei per ajudar les empreses a respondre a les obligacions en matèria d’igualtat que indica la llei. De moment, però, reconeixen que no han rebut gaires demandes sobre aquesta qüestió, i expliquen que, més enllà de les empreses grans o de clients que ja en tenen, als quals ja poden ajudar amb aquesta matèria, la resta espera els moviments de l’executiu.Per a les empreses més petites també hi ha distinció pel que fa a les dades que s’han de presentar. Així, les societats de menys de 50 treballadors han de presentar anualment un registre indicant la diferència entre la mitjana de les retribucions globals anuals de les dones i la dels homes i la diferència entre la mitjana de la retribució dels homes i la mitjana de la retribució de les dones calculada a temps complert, per franja d’edat, grup professional segons la classificació professional aplicable a l’empresa i la categoria de llocs de treball equivalents o amb el mateix valor.Per a les empreses grans, però, l’obligació també contempla informació sobre la bretxa de taxa d’increments individuals de salari entre dones i homes, si s’han produït en els 12 mesos anteriors, la bretxa de repartiment de les promocions professionals, si se n’han produït, el percentatge de dones i homes que s’han beneficiat d’un increment salarial durant l’any següent al seu retorn del descans per maternitat o paternitat, el nombre de persones treballadores del sexe subrepresentat entre les deu persones treballadores amb les remuneracions més altes a l’empresa, la proporció de dones i homes en totes les bandes retributives i les que reben retribucions voluntàries o primes i la diferència entre la mitjana de la quantia de les primes pagades als homes i a les dones.Per a les empreses grans, a més, també és obligatori tenir un pla d’igualtat que “cal negociar amb la representació del personal durant un període màxim de sis mesos”. El pla també s’ha de registrar en un arxiu públic, i el termini màxim per fer-ho també era el passat mes d’abril. En aquest sentit, el Govern va facilitar fa dues setmanes una guia per ajudar en l’elaboració i implementació dels plans d'igualtat. No fer-ho suposa, segons la llei, una infracció molt greu, i pot comportar sancions de 3.000 a 24.000 euros. En el cas de les empreses més petites, no estan obligades a tenir un pla d’igualtat, però sí un protocol per a prevenció i abordatge de l’assejatment sexual i per raó de gènere.