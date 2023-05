Actualitzada 28/05/2023 a les 10:52

POLÍTIQUES JUSTES O DESMESURADES?

Penalitzar els clients que no es presenten a una reserva o no avisen amb prou antelació és una pràctica implantada des de fa temps a l’alta cuina. Ara bé, atès que cada cop són més els restaurants que ho duen a terme, s’ha obert el debat sobre si són polítiques justes o desproporcionades. El sector de l’hosteleria defensa que el fet que algú no es presenti a la cita els suposa pèrdues, i els clients reivindiquen que de vegades la quantitat a pagar és exagerada. Hi ha restaurants a Barcelona que, si no t’hi presentes, et cobren 100 euros per persona.

En el mercat gastronòmic, es coneix com a no show o reserva fantasma quan una persona fa una reserva en un restaurant, però no hi apareix i no avisa per informar-ne. Es tracta d’una situació molt freqüent, i als restaurants els suposa pèrdues. Per evitar aquests perjudicis econòmics, cada cop són més els negocis que apliquen polítiques com ara fer el pagament per avançat, fer càrrecs a les targetes bancàries o bé confirmar les reserves les hores prèvies a la cita. El més popular últimament és que, en fer una reserva per la pàgina web del restaurant, demanin una targeta de crèdit. Si la persona no s’hi presenta o no avisa amb 24 hores d’antelació -aquest últim paràmetre varia segons el restaurant-, es cobra una quantitat que també depèn de cada negoci, però que acostuma a ser de 20 euros per persona. A Andorra no hi ha cap restaurant que ho estigui fent actualment, però molts s’ho plantegen.“Ens passa sovint que fan reserves i no es presenten. Evidentment, això suposa pèrdues, perquè de vegades és impossible omplir aquesta taula amb tant poc temps de marge”, explica Mikael Dalmeida, responsable dels restaurants Muakabo i Mirakebé, situats a Andorra la Vella. Demanar les dades bancàries en fer la reserva i penalitzar econòmicament qui no es presenta és quelcom que l’equip ha parlat en diverses ocasions amb els propietaris, i Dalmeida assegura que “tard o d’hora” s’haurà d’aplicar. Marcel Besolí és propietari del restaurant Celler d’en Toni, també a la capital, i es troba en la mateixa situació. Narra que les reserves fantasma han existit sempre i, tot i que no suposen un gran perjudici econòmic per als restaurants, sí que els afecta. En aquest sentit, considera que “fer pagar a qui no es presenti a les reserves potser no cal en el dia a dia, però sí en dates assenyalades”. “Veuria bé fer-ho a l’època de Nadal, per exemple. Andorra viu de la temporada d’hivern, i llavors sí que perjudica més omplir o no una taula”, reivindica.La Borda Vella, situada a la parròquia d’Encamp, és un dels únics restaurants del Principat que algun cop ha demanat la targeta de crèdit a l’hora de fer una reserva. “Com que no costa calés, la gent no avisa que no vindrà a dinar. Quan costa calés sí que avisen”, argumenta el gerent del local, Jordi Guimó. Ara bé, van haver de deixar de penalitzar els clients que no cancel·laven les cites a partir de l’1 de març, com a conseqüència de l’entrada de la llei de protecció de dades. La qüestió és que la llei dona unes determinades instruccions per protegir les dades personals, i quan el client introdueix la targeta a la pàgina web aquesta protecció de moment no es pot assegurar. “Són els bancs els que han de treballar en això, i encara no ho tenen”, afegeix el gerent, tot animant-los a posar-se mans a l’obra. Davant la impossibilitat de demanar les dades bancàries, els restaurants busquen altres alternatives per assegurar-se les taules. “L’octubre passat vam decidir no acceptar les reserves per cor-reu electrònic, perquè la majoria fallaven”, afirma Carles Fling, de Can Manel.Els restaurants coincideixen que aquestes mesures de penalització s’acabaran implantant i que l’objectiu de tot plegat és educar el client. “Han d’entendre que si dic que no a quatre taules i després no s’hi presenten són pèrdues per a nosaltres. A més que algú altre podria haver aprofitat el seu lloc”, expliquen des de l’Hincha, el restaurant que el jugador de futbol Messi ha obert recentment. Així mateix, el sector de l’hosteleria reconeix que les reserves fantasma es donen tant per part de turistes com de locals, i que en tot cas no hauria de suposar cap problema per als clients, ja que “l’únic que han de fer és avisar amb certa antelació si no es presentaran a la reserva”.