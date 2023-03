Reunió de la junta general de la xarxa de dones policia

Actualitzada 30/03/2023 a les 14:05

La sala d'actes del despatx central de la policia ha acollit avui la reunió de la junta general de la Xarxa Europea de Dones Policia, l'European Network of Policewomen (ENP), amb presència de quatre membres de l'entitat provinents d'Espanya, Lituània, Eslovènia i els Països Baixos, a més de quatre agents de la policia andorrana i el director, Jordi Moreno.La presidenta de l'organisme, Montserrat Pina, ha destacat, segons indiquen en nota de premsa, la importància de crear sinergies entre països per intercanviar bones pràctiques o assolir objectius similars, com, per exemple, la paritat. En aquest sentit, indiquen que "cada vegada més cossos policials s'hi van apropant i, si no s'hi apropen, estan treballant per aconseguir la incorporació de més dones".Rosa Guerris, agent major i membre de l'ENP, ressalta que el fet que Andorra hagi acollit aquesta reunió "dona visibilitat a les dones policia i pot contribuir a fer que més dones es presentin a pròximes convocatòries de places". El cos explica que Guerris va ser la primera policia andorrana a formar part de la xarxa, que té com a finalitat arribar a la igualtat i diversitat en els cossos policials.