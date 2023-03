Bartumeu acusa Espot de "temeritat i prepotència"

Actualitzada 30/03/2023 a les 10:41

“És una temeritat i una manifestació de prepotència inadmissible que el candidat de Demòcrates pretengui que només ells poden pilotar i portar la negociació amb la Unió Europea”. Així de contundent s’ha mostrat aquest matí Jaume Bartumeu, excap de Govern i president d’SDP, en una compareixença que ha tingut com a únic objectiu respondre les manifestacions que va fer ahir el candidat de DA i cap de Govern en funcions, Xavier Espot.

Espot va demanar ahir davant l’edifici administratiu de Govern que la negociació amb la Unió Europea l’ha de seguir liderant “el mateix grup de persones” en considerar que la Comissió Europea “confia en el seu interlocutor, que som nosaltres”. En aquest sentit, Bartumeu ha respost avui que "les declaracions del candidat Espot demostren que les negociacions no poden continuar de la mala manera que les ha portat el Govern aquests quatre anys”.

En resposta a una altra de les declaracions del líder de DA, Bartumeu ha expressat que “qui vol confondre l’opinió pública és el candidat Espot” i ha advertit que “en una negociació internacional com aquesta fins que tot no està tancat, no hi ha res tancat”.