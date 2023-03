La previsió és que la setmana vinent es faci la comunicació oficial del nomenament

El càrrec de delegat de Catalunya a Andorra l’ocuparà l’exregidora de JuntsxCatalunya a l’ajuntament de la Seu d’Urgell Anna Vives, que actualment ocupa la direcció executiva de l’Agència de Notícies Andorrana (ANA). El govern català va publicar el juliol passat el concurs per triar la persona que ocuparà aquesta responsabilitat, però no ha estat fins ara que ha pres la decisió, que es preveu que es comuniqui de manera oficial d’aquí a uns dies.



La delegada rebrà un salari de 90.000 euros bruts anuals, una xifra que està per sobre del que guanya el president del govern espanyol, Pedro Sánchez (86.000