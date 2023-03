Actualitzada 29/03/2023 a les 06:45



MÉS MESURES PER AL PODER ADQUISITIU

El candidat de CC-DA a la Massana, Carles Naudi, va defensar ahir la implementació d’un major nombre de mesures per lluitar contra la pèrdua de poder adquisitiu. Naudi va assegurar que cal equiparar el salari mínim al 60 per cent del salari mitjà, si bé va posar en valor la tasca realitzada per l’executiu durant la darrera legislatura. A més, el candidat va asseverar que aquests increments s’haurien de fer a les pensions més baixes “per seguir recuperant el poder adquisitiu”.

El candidat de Ciutadans Compromesos i Demòcrates a la Massana, Carles Naudi, va demanar ahir “molta serenor, molta maduresa política i molta capacitat de consens per teixir les aliances polítiques”. Així va respondre el candidat massanenc a les declaracions que dilluns van fer els d’Acció de la mateixa parròquia, Josep Fusté i Rebeca Roger, en què van assegurar que no donarien suport a un Govern on hi hagués membres de Ciutadans Compromesos. “M’agradaria ser més prudent, cal mostrar respecte al que passi diumenge”, va asseverar Naudi, que va posar en valor la tasca realitzada durant els darrers quatre anys des del Govern de coalició.“Penso que s’ha fet molt bona feina amb tres forces polítiques, que un dels socis del Govern i del comú expressin d’una forma tan contundent aquest tipus de veto em fa témer que no permetin avançar el país com un país modern mereix”, va asseverar el candidat, que va deixar clar que “nosaltres no hem vetat ningú, el que volem és treballar amb consens, que no està exempt de discussions internes”. En aquest sentit, el candidat va fer una reflexió més global sobre la consolidació de les coalicions als governs europeus. “No només a Andorra, és a tot arreu que cal consensos per fer avançar les democràcies; la gràcia de les coalicions és que hi ha una barreja d’idees que fan que representin una majoria molt més àmplia”, va asseverar Naudi, que va sentenciar tot afirmant que “la democràcia és sobirana i és la que ha de dir amb qui es poden teixir aliances polítiques per fer avançar el país; diumenge veurem quines aliances es poden teixir de cara a conformar Govern”.Per últim, el candidat territorial no es va estar de llançar un darrer dard afirmant que “hem d’actuar en clau de país, el primer és garantir la governabilitat; nosaltres fem gala de la maduresa política, ells sabran per què han dit això i perquè des del partit van fer un desmentiment”.D’altra banda, el número 1 de la llista nacional, Xavier Espot, també es va referir a les declaracions dels candidats d’Acció tot asseverant que “crec que va ser una manifestació de caire personal d’un candidat d’Acció a la Massana”. Així, el candidat a la reelecció va deixar clar que “després la formació va resituar el debat i va dir que garantirà la governabilitat de DA i CC”. “Em consta pel nostre candidat d’Escaldes-Engordany que ell està molt implicat a garantir un Govern de DA”, va concloure Espot.