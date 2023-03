Andorra Recerca + Innovació participa en el Dia internacional de la francofonia

Actualitzada 29/03/2023 a les 06:56

Andorra Recerca + Innovació, en el marc de les activitats per celebrar el Dia internacional de la francofonia a la Unesco organitzades pel Grup Francòfon, i amb el suport de la delegació permanent d’Andorra a l’ens i del ministeri d’Afers Exteriors, va participar la setmana passada en el panell Les États et l’intelligence artificielle: comment soutenir les écosystèmes francophones?, en què es van abordar aspectes lligats a la innovació i el desenvolupament de sistemes i aplicacions d’IA que tinguin en compte les necessitats i el context dels estats que formen part de la Francofonia, de la qual Andorra és Estat membre. El coordinador de tecnologia i PMO de l’ARI, Jordi Ascensi, va fer èmfasi en la necessitat de valoritzar la diversitat, la inclusió i el rol de l’administració pública, que formen part inherent de l’ecosistema francòfon com a factors diferenciadors respecte a les aplicacions d’intel·ligència artificial generalistes.