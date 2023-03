Acció vol que el ministeri de Salut recuperi el lideratge de la política sanitària

Actualitzada 29/03/2023 a les 06:51

La cap de la llista nacional d’Acció, Judith Pallarés, va parlar ahir sobre sanitat. “Pensem que ha de ser el ministeri de Salut qui recuperi el lideratge de les polítiques sanitàries del país”, va assegurar la candidata, que va explicar que per aconseguir-ho “reestructurarem i revisarem les funcions i l’organització del SAAS”. Pel que fa a la manca de personal sanitari, Pallarés va remarcar que “necessitem ser competitius per poder atraure professionals sanitaris”, per resoldre la problemàtica del servei d’urgències. “Haurem de revisar les propostes salarials per atraure metges i que es quedin al país”, va refermar la cap de llista d’Acció.Per la seva banda, la candidata d’Acció+Independents de la Massana, Rebeca Roger, va apostar per la instal·lació de plaques fotovoltaiques per augmentar la producció elèctrica. Segons va dir, els comuns “han de donar l’exemple en la instal·lació d’energies renovables”.