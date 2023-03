Acció proposa penalitzar la inversió en habitatge per part d'estrangers

Actualitzada 29/03/2023 a les 12:07

Acció proposa modificar la Llei d'inversió estrangera per penalitzar la compra d'habitatge per part de ciutadans de fora del país. Abdou Taouil, número cinc a la llista nacional de la formació liberalprogressista, ha fet èmfasi en la necessitat d'imposar una taxa a les segones residències, mesura que permetria generar ingressos per finançar projectes de construcció d'habitatge a preu assequible. Taouil ha afegit que Acció promourà la creació d'una taula de diversificació econòmica per impulsar un creixement "durador i sostenible" i d'un model d'anàlisi amb big data per prendre decisions de planificació de les polítiques públiques, així com la inversió en tecnologia digital i intel·ligència artificial.