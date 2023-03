Sufocat un incendi a les obres del carrer Doctor Vilanova

Actualitzada 28/03/2023 a les 06:29

Els bombers van apagar ahir un petit incendi que es va produir a les obres del carrer Doctor Vilanova. L’incident va tenir lloc quan passaven deu minuts de dos quarts de sis de la tarda i s’hi van desplaçar quatre efectius d’una dotació dels bombers.L’incendi va cremar uns matolls que hi ha al costat de la zona on es treballa i els efectius desplaçats van trigar prop de 40 minuts a sufocar-lo, segons van informar els bombers. El foc es va originar per una guspira que sorgia d’una màquina de mà dels operaris que es troben treballant a les obres del vial des de fa unes setmanes.A banda dels quatre efectius d’una dotació de bombers, diversos agents de policia es van desplaçar al lloc dels fets i va donar suport a l’extinció de l’incendi, que finalment va quedar en un ensurt. El cònsol major d’Andor­ra la Vella, David Astrié, també hi va ser present.