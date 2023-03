Sense despentinar-se

La campanya de Liberals. La formació de Cabanes ha optat per una campanya clàssica en les formes i en els reclams. Nous cuiners, recepta tradicional.

Al tercer plat del nostre particular menú degustació hi trobem un clàssic entre els clàssics de la cuina electoral andorrana, un partit que va governar el país catorze anys i que després de quedar mort i enterrat, va reaparèixer el 2015 i, quan ningú no comptava amb ells, van fer 4.000 vots –aviat és dit–. D’aleshores ençà, han anat perdent llençols (terceravia, Carine Montaner, Acció) i coixineres (UPA) a cada bugada electoral i ara, en l’enèsim rellançament de la marca, s’han confiat a algú que ara també busca la seva reaparició a l’escaquer polític, un Josep Maria Cabanes que cada