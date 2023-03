Judith Pallarés s’ha definit com una persona oberta, riallera i treballadora, i no tinc el més mínim dubte pel que fa a riallera. Ens ha quedat ben clar!

El seu somni pendent i recurrent és tenir més temps per llegir. Em comenta que està molt orgullosa d’haver-se graduat. Amb molt esforç va estudiar ja de gran i aquest va ser el seu gran somni assolit. De fet, és l’assoliment del qual se sent més orgullosa.



El seu record més bonic, aquell que li desperta un somriure, va dedicat a la seva amiga Natàlia, amb qui comparteix amistat des de l’època escolar, i tal com me n’ha parlat m’han vingut ganes de conèixer-la.



Com molts dels candidats entrevistats, la Judith té por que passi quelcom dolent a les seves persones estimades.

#1 Antonio

(28/03/23 06:50)