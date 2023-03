PS SDP aposta per un ministeri que unifiqui Comerç i Turisme

Actualitzada 28/03/2023 a les 06:21

El candidat de PS SDP +, Pere López, va exposar ahir que “Andorra ha estat, és i serà per molts anys una destinació de turisme i comerç”, i per això aposten per unificar sota un mateix ministeri els dos sectors. “Apostem per un ministeri que es dediqui exclusivament a aquestes dues qüestions i que serveixi per unificar polítiques, des de temes administratius fins a tot allò vinculat a la projecció, a la imatge que es vol donar cap a l’exterior i a la marca Andorra”, va indicar López. A parer del candidat socialdemòcrata, “són els dos sectors que mouen la nostra economia, que generen més riquesa, més llocs de treball, més recaptació d’impostos” i, per això, va afegir “són absolutament el centre de la nostra proposta política”. “Volem potenciar el comerç presencial aprofitant l’arribada de turistes al nostre país atesa la bona oferta comercial que tenim, i millorar en tots els àmbits que sigui possible per oferir la millor oferta comercial”, va remarcar.L’aliança progressista també vol modificar la Llei d’Andorra Turisme per tal que els sectors turístics i comercials hi tinguin més participació i apostar per una “gestió més plural”. Així mateix, volen que Andorra Turisme es converteixi en l’observatori del turisme i tenir així més dades i informació, “i no només xifres de tipus numèric”.El candidat de PS SDP + també va exposar que volen reactivar el Consell Andorrà per a la Competitivitat del Comerç, ens que ja està creat, però que va assegurar que la seva activitat actualment és pràcticament nul·la i que és “essencial per a la dinamització comercial”. Perquè tot plegat sigui possible, va afegir López, volen dotar de més pressupost les associacions comercials.