Liberals vol regular l'ús dels dispositius electrònics durant l'horari escolar

La candidata número 8 de la llista nacional de Liberals, Elsa González, ha explicat aquest matí davant l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Encamp que el seu partit proposa regular l'ús dels dispositius electrònics durant l'horari extraescolar per tal de fomentar la presa de consciència de l'ús adequat de les noves tecnologies. González ha explicat que actualment hi ha una dependència excessiva de les noves tecnologies, el que provoca "una manca de llibertat dels infants i adolescents i que a més, poden derivar en problemes de salut mental molt greus". Des de Liberals proposen reforçar programes d'acompanyament digital tant a l'escola com en l'entorn familiar per protegir els menors de l'ús prematur o inadequat de les noves tecnologies.González també ha exposat que a través d'Andorra Telecom, volen implementar un sistema de verificació de l'edat per evitar que els menors puguin accedir a continguts sensibles o inapropiats. D'altra banda, la candidata ha comentat que es revisaran els protocols d'assetjament escolar per tal de fer-los més efectius i ajustats a la realitat. "L'escola té un paper significatiu respecte a l'assetjament escolar, i una de les funcions és posar en marxa tots els mecanismes necessaris per prevenir i erradicar tota mena de conductes violentes", ha dit.