L'andorrà Francesc Repiso participa a Masterchef

Actualitzada 28/03/2023 a les 18:20

L'esportista andorrà Fransesc Repiso és un dels concursants de la nova edició de Masterchef 11. El programa va començar ahir i Repiso ja s'ha definit com a "ligón de manual" explicant que té diversos fills de matrimonis diferents. Repiso confessa que el seu contacte amb la cuina va començar quan va haver de cuinar per a ells i declara que entre les seves especialitats es troba preparar bons risottos, pasta o peix, tot i que a la seva cuina "sólo cocina él". El participant es considera molt important ser resolutiu al món de la cuina i alhora admira la genialitat de xefs com Ferran Adrià.L'aspirant del concurs de cuina va néixer a Lleida fa 58 anys, al programa ha explicat que s'ha dedicat a la venda de rellotges i a la fabricació i venda d'ulleres, es defineix com un empresari, però actualment està desocupat. Francesc Repiso va representar Andorra als Jocs Olímpics d'Atenes el 2004 en la categoria de tir al plat. Va començar a competir als 14 anys i l'esport li va deixar alguna seqüela en les seves capacitats auditives a causa del so dels trets.