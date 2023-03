Fusté i Roger tindrien llibertat de vot si s’inclogués els de Carles Naudi al Govern

Si els candidats d’Acció + Independents a la llista parroquial de la Massana, Josep Fusté i Rebeca Roger, són elegits consellers generals votaran en contra o s’abstindran en cas que la proposta d’investidura inclogui membres de Ciutadans Compromesos al futur Govern, segons van confirmar ahir al Diari fonts de la formació liberalprogressista.



En l’eventualitat que Fusté i Roger obtinguessin representació al Consell General i Demòcrates presentés una proposta d’executiu amb càrrecs de Govern per al partit liderat per Carles Naudi d’Areny-Plandolit, la direcció d’Acció els donaria llibertat de vot. Això els permetria no haver de votar a favor del partit amb