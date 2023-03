DA i PS SDP + no veuen un 'efecte Gili' en favor de Concòrdia

Actualitzada 28/03/2023 a les 06:49

La visita de Rosa Gili a la reunió de poble de Concòrdia a Escaldes-Engordany el cap de setmana passat no ha alterat ni Demòcrates ni la coalició de PS SDP +. Cap de les dues formacions va considerar ahir que la presència de la cònsol major a l’acte de la formació liderada per Cerni Escalé pugui tenir un efecte electoral. “No és cap sorpresa que ella comparteix unes afinitats com a mínim personals amb aquesta formació política”, va afirmar ahir Xavier Espot, candidat de DA. Per la seva banda, el cap de llista de la coalició d’esquerres, Pere López, va defensar que “no tinc res a dir, jo crec que cadascú és lliure de fer allò que li sembli més adequat”. Així, el socialdemòcrata va afegir que “no crec que això tingui transcendència o cap significació especial en el moment actual tal com estan les coses; no tenim res a afegir”, va sentenciar.