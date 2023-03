Christian Pérez defensa que no té cap vincle amb 8TV

Actualitzada 28/03/2023 a les 06:34

L’empresari Christian Georges Pérez va voler deixar clar ahir que va deixar de ser president de 8TV el 22 de setembre de l’any passat, coincidint amb la venda del 25% de l’accionariat que tenia a la cadena privada catalana. Segons un comunicat, Pérez va firmar la renúncia, però a hores d’ara encara no està publicada al registre perquè “està pendent” de la validació del procés per part del Consell de l’Audiovisual Català, que controla aquest tipus d’operacions amb canvi d’accionistes en els mitjans catalans. A més, l’empresari va assegurar en el comunicat que “ni ha tingut, ni té cap relació amb la campanya que la cadena catalana està fent contra Andorra”.L’empresari andorrà va ser un dels inversors que el març del 2021 va participar en la compra del múltiplex de TDT que era propietat del Grup Godó, i que incloïa quatre llicències per a canals de televisió. En el mateix grup hi havia l’advocat espa­nyol Borja García-Nieto i l’empresari italià del sector audiovisual Nicola Pedrazzoli.