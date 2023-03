Alliçonant sobre la UE

Primer cara a cara electoral de Diari TV i sobre l’acord d’associació. Els contricants: Cerni Escalé verbalitzant els dubtes i Carles Enseñat intentant esvair-los.

Un ferm defensor de les bondats d’assolir un acord d’associació amb la Unió Europa, Carles Enseñat, versus un representant dels que dubten –que no euroescèptics–, Cerni Escalé. Perquè aquesta és una de les primeres coses que va voler deixar clar el candidat a cap de Govern per Concòrdia: “Defugim posicions euroescèptiques.” Sí a Europa, però amb un altre tipus d’acord, d’encaix, de relació. Propostes com ara acords bilaterals emulant els que s’han subscrit amb Espanya, França i Portugal que el número 3 de Demòcrates –que va deixar clar que s’havia amarat del programa del rival– va mirar de desmuntar, perquè

#1 Basté

(28/03/23 06:44)