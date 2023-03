PS SDP+ volen convertir Sant Julià en un referent universitari

Actualitzada 27/03/2023 a les 13:01

La coalició PS SDP+ vol fer de Sant Julià de Lòria el referent de l’ensenyament superior i universitari dels Pirineus. Així ho ha explicat el número 2 de la llista territorial, Josep Roig, assenyalant que els lauredians “ens sentim molt orgullosos d’acollir la Universitat d’Andorra a la nostra parròquia”.Roig ha exposat la voluntat “d’afavorir i promoure la marca ‘Sant Julià, ciutat universitària’ perquè la nostra parròquia esdevingui un punt de referència per a l’ensenyament superior als Pirineus”, i ha assegurat que això s’acompanyarà de l’ampliació dels serveis als estudiants, de la construcció de la residència universitària i de la destinació de més recursos a la investigació i la recerca.El partit ha explicat que volen ampliar la partida pressupostària destinada a beques i ajuts a l’estudi. El candidat ha assegurat que “som conscients que l’educació és una eina per lluitar contra les desigualtats i reduir la fractura social”, i entenem que “qualsevol jove ha de poder estudiar en les mateixes condicions que qualsevol altre i que la qüestió econòmica no sigui un fre”.