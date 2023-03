PS SDP+ lamenta que l'acord amb els psicòlegs s'hagi fet en campanya

Actualitzada 26/03/2023 a les 11:35

PS SDP+ lamenta que l'acord perquè les visites al psicòleg tinguin cobertura per la CASS s'hagi produït en plena campanya electoral i per "pur electoralisme", i no abans. La número sis de la coalició, Maria Carmen Garcia, ha indicat que "s'han fet nombroses reunions amb el Govern en els darrers mesos i la resposta sempre ha estat negativa per part de l'executiu". La psicòloga subratlla en nota de premsa que "ara, en campanya electoral, casualment han convocat una reunió urgent per acceptar els mínims sol·licitats per tenir l'aprovació dels professionals".Els socialdemòcrates manifesten que celebren la mesura, però recorden que "calen més reforços als serveis mentals i a plans i programes de seguiment dels pacients i les famílies", així com "més prestacions econòmiques específiques i cobertura social per evitar l'exclusió a l'accés de l'atenció psicològica dels col·lectius amb més risc".