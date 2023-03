Més a prop del poble

El PS i Agrupament Encampadà van reivindicar ahir la seva proximitat amb la gent en una reunió-sopar al bar-restaurant Can Fontcuberta.

El Partit Socialdemòcrata i Agrupament Encampadà van triar ahir el bar-restaurant Can Fontcuberta, a la plaça dels Arínsols, com a punt de trobada de la reunió de poble per donar a conèixer les seves propostes als ciutadans de la parròquia. L’elecció del lloc no va ser casual. Contra una majoria de Govern “arrogant” i cada vegada més allunyada de la gent, “nosaltres volem ser més transparents i propers a la població, i és per això que us hem citat aquí i no a La Valireta”, va afirmar la número u de la llista parroquial de la coalició a Encamp, Marta