PS SDP+ regularà els lloguers dels comerços

Actualitzada 25/03/2023 a les 13:30

La número 2 de la territorial d'Andorra la Vella per PS SDP+, Marian Sanchiz, ha assegurat aquest matí que regularan els lloguers també per al comerç perquè és el problema que hi ha a tot el país. Sanchiz ha assenyalat que les mateixes mesures que s'han previst per solucionar "el problema de l'habitatge contribuiran a la millora del sector comercial", segons explica la coalició en un comunicat.La candidata ha participat en una passejada per l'avinguda Meritxell que ha començat a l'avinguda Príncep Benlloch i ha acabat a la rotonda i on ha estat el número 1 de llista, Quim Miró, i el líder d'SDP, Jaume Bartumeu. Sanchiz ha manifestat que hi ha comerciants que han hagut de tancar les botigues i traslladar-se a d'altres llocs "perquè els lloguers els han pujat moltíssim" i ha recordat que hi ha hagut un increment del 7%. I ha afirmat que en el recorregut "hem parlat amb comerciants i amb molta gent pel carrer i tots ens han animat moltíssim i estan convençuts que Andorra mereix el canvi que nosaltres presentem".Sanchiz ha assenyalat que cal que hi hagi un registre de la propietat i un altre de contractes de lloguer i s'ha referit a les dificultats del comerç també per les obres, la pols, la circulació i els sorolls i ha comentat que la font de colors que s'està fent al riu "no seria una prioritat".