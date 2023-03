Actualitzada 25/03/2023 a les 19:41

Acció ha informat avui en acte de campanya de la candidatura nacional que aprovaran la Llei d'accés universal per "viure en una societat en igualtat de condicions". Agustina Grandvallet ha denunciat que en molts llocs del país "la mobilitat per a les persones amb discapacitat és impossible". Grandvallet lamenta que "tenim una llei d'accessibilitat de l'any 1996 a la qual no se li ha fet cas".D'altra banda, l'aliança d'Acció + Independents la Massana ha anunciat que instal·larà passos de vianants que generen energia. En aquest sentit, indiquen que es vol optar per l'energia cinètica fent unes petites instal·lacions als passos de vianants.