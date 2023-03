'Uni' sense estudiants?

Professors de l’UdA expliquen que els alumnes de fora es troben amb moltes limitacions d’Immigració, la qual cosa xoca amb la voluntat de fer la residència.

Votar de més recursos la universitat i construir la residència per a estudiants són dos propostes compartides per la majoria de partits que es presenten al 2-A. Però s’han preguntat mai quins són els tràmits que cal fer per venir a estudiar a l’UdA? Susanna Vela i Pere Baró, candidats de PS SDP +, van poder comprovar ahir en una reunió amb alguns dels professors del centre universitari que abans de plantejar una residència cal preguntar-se qui hi podrà venir. Els docents i responsables del centre van exposar que la Llei d’immigració és massa estricta amb els alumnes que venen