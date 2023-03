Actualitzada 24/03/2023 a les 15:26

L’aliança socialdemòcrata vol impulsar una llei d’urbanisme per frenar "el creixement desmesurat i constant" que han permès els "12 anys de governs de DA i Liberals i que han provocat la realitat que tenim avui amb un empobriment de la qualitat de vida dels ciutadans". Així ho ha indicat aquest matí la número 5 de la llista nacional de PS SDP, Laia Moliné. Per solucionar-ho, la coalició progressista es compromet amb l’elaboració d’aquesta norma legislativa que tingui en compte els recursos naturals del país i el manteniment de la biodiversitat, a més de fer estudis d’impacte sobre les noves construccions. L’objectiu de la llei també serà limitar la construcció "en zones d’alçada o zones que haurien d’estar protegides, com ara terrenys agrícoles", ha detallat Moliné. Per determinar tots aquests criteris que s’haurien d’incloure a la llei, la candidatura proposa obrir un debat amb tots els actors concernits per tractar la qüestió del desenvolupament urbanístic del país i “veure quins són els límits de creixement que tenim” per traslladar-los als plans d’urbanisme.Des de PS SDP també es proposa limitar a un sol habitatge la compra per part de no residents per "frenar l’especulació i ajudar a relaxar el mercat de l’habitatge", ha indicat Moliné.D'altra banda, el candidat socialdemòcrata per la parròquia d'Escaldes-Engordany, David Pérez, ha anunciat aquest matí que revisaran el pla de mobilitat de les valls centrals per "evitar els col·lapses circulatoris". Pérez considera que el pla que es va promoure fa uns anys no ha complert amb els objectius i ha creat "nusos circulatoris". El candidat ha posat d'exemple el vial de la Unió, on hi ha tres aparcaments, "les entrades i sortides dels quals desemboquen a la mateixa via, i un gir a l'esquerra per accedir a un centre comercial", decrivint la distribució com a "insòlita a criteri de molta gent que hi entén de mobilitat".En aquest sentit, ha incidit que la proposta de la formació és refer el pla de mobilitat comptant amb el criteri de professionals dels sectors i actors implicats, així com executar les mesures que se'n derivin.