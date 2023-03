Mur declara pels protocols als geriàtrics de Madrid

El cap de servei de salut mental del SAAS compareix als jutjats

El cap del servei de salut mental del SAAS i exdirector general de coordinació sociosanitària de la comunitat de Madrid, Carlos Mur, va testificar ahir, conjuntament amb l’exconseller madrileny de Polítiques Socials, Alberto Reyero, davant un jutjat pels protocols que impedien derivar gent gran de les residències als hospitals segons el seu grau de dependència a la primera onada de covid a Espanya. Per primera vegada al país veí, el jutjat d’instrucció número 9 de Madrid va prendre declaració com a testimonis a dos responsables polítics per la seva actuació en els primers mesos de la pandèmia, quan van morir