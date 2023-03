Liberals vol impulsar un Dia de la cultura andorrana perquè “no caigui en l'oblit”

Actualitzada 24/03/2023 a les 06:05

Liberals aposta per impulsar el Dia de la cultura andorrana, una jornada “amb accions arreu del país i amb la participació d’associacions i entitats culturals” amb l’objectiu que “la cultura andorrana no caigui en l’oblit”. La proposta la va formular ahir la número dos de la candidatura, Maribel Lafoz, que també va posar de manifest la necessitat d’invertir en programes i accions per millorar l’ús social del català. En aquest sentit, reivindiquen que no caigui en l’oblit en el possible acord d’associació i que s’hauria de poder tenir qualsevol interlocució amb Europa en la llengua oficial del Principat.Finalment, els liberals es comprometen a estudiar un futur museu de l’esquí al Pas de la Casa. Van assegurar que ja s’ha parlat amb ciutadans que cedirien el seu material antic i restaurat per exposar-lo al museu, que hauria de dinamitzar el nucli fronterer.