L'acusació particular reclama 25 anys de presó per a l'assassí de Vila

Actualitzada 24/03/2023 a les 12:49

La sala penal del Tribunal Superior ha celebrat aquest matí la vista pels recursos que les acusacions particulars i la defensa de l'autor confés del crim de Vila han interposat a la sentència del Tribunal de Corts que absolia l'acusat i l'imposava 25 anys d'internament en un centre psiquiàtric. Les parts han tornat a defensar les peticions que van fer durant la vista a Corts. Les acusacions particulars han reclamat que se l'imposin 25 anys de presó entenent que no se li pot aplicar una eximent completa de la responsabilitat penal. El lletrat de la dona i la filla menor de la víctima ha argumentat que si bé s'ha de tenir en compte la malaltia mental de l'acusat com a eximent ho ha de ser de manera incompleta perquè sí que tenia consciència de la il·licitud dels fets. I l'advocat ho justifica per la preparació prèvia del crim i perquè quan va trucar a la policia per entregar-se era conscient de que el buscaven perquè havia comès un delicte.Les acusacions particulars demanen a més que se l'expulsi del país.Quant al recurs de la defensa, el lletrat reclama un internament que oscil·li entre els 5 i els 15 anys. El lletrat ha defensat que tenint en compte que es contempla l'eximent completa l'internament els 25 anys de la sentència són excessius.La fiscalia ha demanat la confirmació de la sentència de la primera instància malgrat que s'ha sumat a la petició de les acusacions particulars per reclamar que s'expulsi al processat durant 10 anys del país.Actualment l'autor confés del crim esta complint l'internament en un mòdul independent del centre penitenciari perquè Andorra no disposa d'un psiquiàtric penitenciari.