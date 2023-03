Estrasburg rebutja que un arrest per alcoholèmia vulneri drets

L’advocat Antoni Riestra va portar al tribunal europeu la seva detenció

El Tribunal Europeu de Drets de l’Home d’Estrasburg ha rebutjat la demanda formulada per l’advocat Antoni Riestra contra l’Estat andorrà, que hi va recórrer denunciant que havia estat víctima d’una vulneració de drets en ser detingut per donar positiu en un control d’alcoholèmia. El tribunal manifesta, en una resolució que es va fer pública ahir, que els arguments que exposa el demandant no revelen cap aparença “de violació dels drets i llibertats” recollits al Conveni de protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals.



Riestra, representat per ell mateix com a advocat, havia recorregut a Estrasburg el 2 de març del

#2 El dissident incòmode

(24/03/23 07:36)



#1 Prevaricadors

(24/03/23 06:56)