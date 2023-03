Conveni de no doble imposició amb Corea del Sud

23/03/2023 a les 14:17

Les negociacions per arribar a un conveni per eliminar la doble imposició amb Corea del Sud han conclòs avui, després d'una última reunió entre la delegació andorrana i la coreana. L'executiu indica en nota de premsa que les negociacions han finalitzat amb la rúbrica del text acordat i, un cop finalitzades les trobades, ambdós països iniciaran els tràmits interns que permetran la signatura del text i la seva posterior aprovació per part dels dos Estats.La segona ronda de negociacions s'ha desenvolupat del 21 al 23 de març al Principat i han comptat amb el secretari d'Estat Marc Ballestà, i el viceministre d'Hisenda i Duanes del ministeri d'Economia i Finances de Corea del Sud, Kwanghyo Ko. Es tracta del setzè conveni per prevenir l'evasió fiscal negociat per Andorra.