Anatomia del tedi absolut

El debat encampadà va resultar ser un meravellós remei contra l’insomni, ideal per tenir-lo a mà i posar-se’n uns minuts en nits de vetlla.

Deia l’escriptor espanyol Ramón Gómez de la Serna que avorrir-se és besar la mort. I quina morrejada vaig clavar-li ahir a la parca tot mirant el debat d’Encamp. De tant com em vaig avorrir, els puc assegurar que em va passar tota la vida per davant, com si estigués a punt d’expirar. Quin debat més tediós, marededeu! I no em vinguin a dir que dos candidats donen poc joc, eh, perquè justament és quan més marge hi ha per fer una contraposició directa d’opinions. Però més que davant d’una confrontació (d’idees, eh, ara tampoc vulguin que arribi la sang al

