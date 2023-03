Liberals advoca per aprofitar millor els recursos hídrics

Actualitzada 23/03/2023 a les 06:17

En el marc del Dia mundial de l’aigua, Liberals va presentar ahir les seves propostes per ser menys dependents energèticament de l’exterior, i un dels grans reptes immediats seria assegurar la independència energètica per la capacitat de producció pròpia. Per assolir aquest repte, la formació política veu en l’aigua el recurs natural idoni. “Hem d’aprofitar millor els recursos hídrics que tenim”, va explicar el número cinc de la candidatura nacional, Josep Pubill. “En l’actualitat malbaratem molta quantitat d’aigua que deixem passar cap a Espanya, una quantitat superior al cabal ecològic que marca la llei”, va comentar.La formació va apostar per proveir uns millors sistemes d’emmagatzematge, com podria ser fer créixer les capacitats dels llacs. “Podem aprofitar molt més els salts d’aigua que tenim el país”, va declarar Pubill, que va afegir que s’ha de promoure la construcció de minicentrals hidroelèctriques privades al país per a la producció d’energia.