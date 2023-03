La plataforma sindical recorre per anul·lar les eleccions a la mútua

Actualitzada 23/03/2023 a les 06:08

La plataforma sindical ha presentat avui un recurs administratiu per impugnar les eleccions a la mútua de funcionaris i intentar que es repeteixin. Així ho van explicar ahir fonts del Sindicat de Bombers (SIBA), tot i que no van voler entrar en el contingut del recurs. I és que, segons va indicar la mateixa font, la junta del sindicat havia acordat no realitzar manifestacions al respecte, tenint en compte que està tenint lloc en aquests moment la campanya electoral. Les eleccions a la mútua de funcionaris van tenir lloc fa tres setmanes i la plataforma sindical va denunciar aleshores, a través d’un comunicat, la mala organització i el procés que s’havia seguit. Segons s’afirmava en aquell moment en un comunicat, s’havia produït “la vulneració dels principis i garanties que han de regir tot procediment electoral”.