El director general de l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), Òscar Gelabert, va afirmar ahir que “el problema [a BPA] és que alguns directius i empleats no complien la normativa antiblanqueig de l’entitat”. Ho va fer a preguntes de l’advocada de BPA en tant que responsable civil, després d’assenyalar que l’auditora PwC, que va entrar al banc un cop va ser intervingut el 2015, va constatar que la normativa antiblanqueig de l’entitat estava perfectament redactada. Gelabert, que testificava per segon i últim dia al judici per la causa primera de BPA, va posar com a exemple un correu electrònic de