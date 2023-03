“Fins ara el Govern no s'ha implicat en el futur de Sant Julià”

Esmenti una proposta per solucionar el problema de l’habitatge.

No hi ha una única mesura per solucionar el problema. Cal més implicació pública per construir habitatge de lloguer a preu assequible.



L’acabament del vial de Sant Julià és una obra necessària?

Sí. És la via principal d’accés al país i actualment ha de suportar un nivell de trànsit massa alt.



Calen més inversions de Govern en les carreteres secundàries de Sant Julià?

Sí. Sant Julià ha de disposar de carreteres secundàries dignes.



Aquesta ha de ser la legislatura de la despenalització de l’avortament?

Ja ho hauria d’haver estat l’anterior. Sí, aquesta ha de ser la legislatura de