Espot promet no apujar els tipus efectius d'impostos, a excepció de les cotitzacions

Actualitzada 23/03/2023 a les 17:11

Demòcrates no apujarà els impostos, a excepció de les cotitzacions. Així ho ha defensat aquest matí el candidat nacional, Xavier Espot, que ha promès que el seu partit “no només no apujarem els tipus màxims sinó que tampoc apujarem els tipus efectius, però només hi ha una excepció que és aquesta pujada progressiva de les cotitzacions que de manera compartida assalariats i empresaris hauran d’assumir”.Així Espot ha defensat que ara fa quatre anys "ja vam dir quatre anys que no apujaríem els tipus màxims de l'IGI ni de l'IS i així ho hem fet; per nosaltres mantenir la competitivitat fiscal és absolutament imprescindible".“Volem fer bandera del fet que no s’apugi la pressió fiscal, quelcom que podem fer per la gestió financera i pressupostària durant els últims anys” ha tret pit el cap de Govern en funcions que ha asseverat que “abans de demanar esforços als ciutadans ho hem de fer a les administracions, per això creiem que es pot introduir més equitat i més harmonització a l’administració amb la creació d’una agència tributària única”.En aquest sentit, Espot ha apuntat que “quan parlo d’una agència tributària única ho dic en el sentit que ens repartim la recaptació de la forma més equitativa possible, però que els ciutadans paguin el mateix”.Pel que fa a les cotitzacions el líder taronja ha deixat clar que l’increment de les cotitzacions ha de ser “una pujada progressiva, compassada i que es farà de forma dialogada amb tots els sectors també segons quina sigui la situació del país”. A més, ha defensat que aquest ha de ser un debat “amb xifres a la mà i amb un sentiment de generositat recíproc; Aquí ens agradaria que la concertació social arribi a un acord”, també per decidir com s’ha de repartir aquest increment entre empresaris i assalariats.Sobre la possibilitat de traspassar parts de les cotitzacions de la branca de salut a la de jubilació, Espot ha defensat que “es pot valorar un cert traspàs, però no és la mesura que prioritzem ni l'única mesura que garantirà el sistema de pensions; és millor incrementar una mica les cotitzacions i que aquests diners vagin a una caixa que es destinarà a pagar les pensions que no pas traspassar part de la branca de malaltia a la de jubilació i incrementar els impostos que aniran a una caixa comuna i que dependrà de com s’ho vulgui gastar cada govern”.Així, Espot ha remarcat que “serà molt més acceptat una aportació finalista” i ha titllat la proposta de PS SDP + “d’error”. Pel que fa a la proposta de la CASS d’incrementar 10 punts de cotització en 8 anys, el taronja ha deixat clar que “és una proposta de màxims i s’haurà de moderar tenint en compte la situació actual. Haurem de fer un increment més prudent”.