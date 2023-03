DA lamenta "demagògia" d'alguns partits pel futur de Grífols

Actualitzada 23/03/2023 a les 20:44

El centre de recerca en immunologia que es construirà a Ordino ha estat avui tema central de la candidatura ordinenca de Demòcrates. Marc Galabert, suplent de DA+ACO+Liberals, ha lamentat la "demagògia" i ús de la "política de la por" d'algunes candidatures pel que fa al futur de Grífols, segons indiquen en nota de premsa. Galabert ha insistit que el laboratori aportarà "valor afegit a l'economia del país" i ha celebrat que "obrirà el sector de la biotecnologia, d'alt valor afegit, no contaminant i creador de llocs de treball". A més, ha defensat "l'historial impol·lut de seguretat ciutadana" de l'empresa Grífols.Pel que fa al transport, la llista de Demòcrates + Acció d'Escaldes-Engordany ha proposat connectar Escaldes i Sant Julià amb un mitjà de transport públic segregat, apostant pel tramvia com el "més viable". A més, Marc Magallón, segon de la llista, ha defensat que, "si s'arriba a un acord amb l'estat veí", es podria allargar fins a la Seu d'Urgell. Tanmateix, han suggerit, per a un segon estadi, fer d'Escaldes un "punt neuràlgic d'una segona connexió", que connecti amb transport per cable fins a la Massana i fins a Encamp.La llista canillenca de DA+Independents ha defensat les mesures per aportar més habitatge a preu assequible al mercat, apostant per destinar les cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys provinents de plans parcials i especials a fer habitatge a preu regulat. Jordi Jordana, número 2, ha destacat la mesura com a "efectiva i estructural". Helena Mas, candidata per Demòcrates + Liberals de Sant Julià de Lòria proposa una ampliació de l'hospital i mesures com "l'hospitalització a domicili o reduir les estades hospitalàries gràcies a la cirurgia major ambulatòria". A més, Mas també ha defensat una revisió dels criteris d'atorgament dels reemborsaments del 100%.A Andorra la Vella, la número 1 de la llista de DA+Liberals de la capital, Conxita Marsol, ha anunciat l'ampliació del passeig del Riu a la zona de l'Estadi Nacional amb la voluntat que "no hagin de passar per la carretera". El camí unirà el carrer de la Unió d'Escaldes-Engordany amb la Margineda i Marsol ha garantit que estarà enllestit la primavera vinent.