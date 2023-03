Concòrdia creu que la burocràcia ha frenat moltes inversions estrangeres

Actualitzada 23/03/2023 a les 12:39

“La inversió estrangera ha de ser diversificadora i no centrada en immobles com passa actualment. Només un 6% de la inversió estrangera rebuda al país és realment diversificadora”. Així ho ha manifestat aquest matí el cap de la llista de Concòrdia per Andorra la Vella, Martí Alay.

Aquesta opció política considera que moltes iniciatives empresarials que volien instal·lar-se a Andorra s'han perdut a causa de la complicació dels tràmits administratius que s'han de realitzar per tenir la corresponent autorització. Alay ha recordat que la seva formació aposta per suspendre la inversió estrangera en immobles durant 18 mesos, el que permetria destinar tots els recursos humans i tècnics del Govern "a estudiar i acceptar totes les idees que s'han quedat en un calaix". "S'han vist passar projectes d'inversió estrangera que han vingut a buscar-nos, com instituts sanitaris, i altres, que s'ha quedat en els processos burocràtics", ha afirmat Alay. Concòrdia aposta també per la creació d'una agència d'exportació andorrana per ajudar les petites i mitjanes empreses del país a exportar.