Un conductor pateix un accident amb 1,65 d'alcoholèmia

Actualitzada 22/03/2023 a les 16:13

Un resident de 41 anys ha estat arrestat per la policia per donar una taxa d'alcoholèmia d'1,65 grams després de patir un accident de danys materials, segons ha fet públic la policia aquesta tarda.El servei d'ordre ha informat també de la detenció aquesta setmana de tres homes per possessió d'estupefaents. El primer arrest va ser el d'un resident de 40 anys que va ser controlat a prop d'un local d'oci nocturn de Soldeu amb 0,6 grams de metamfetamina i 2 grams de bolets al·lucinògens. Els altres dos detinguts han estat dos turistes de 29 i 33 anys que portaven 0,5 i 0,6 grams de cocaïna quan van ser controlats per la policia en un local d'oci nocturn del Pas de la Casa.