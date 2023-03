Tots menys Liberals aposten per l'arribada del tren

Actualitzada 22/03/2023 a les 06:07

Liberals és l’únic partit que es presenta a les eleccions generals que no defensa l’arribada del tren al país. Segons AndRail, la resta de candidatures estarien disposades a mantenir converses sobre la possible implementació del projecte ferroviari. La plataforma pel ferrocarril a Andorra ha elaborat i publicat una graella per comparar els posicionaments de les candidatures respecte a la millora de freqüències del transport públic, la creació de més línies de transport públic, l’arribada del tren a Andorra, la realització del tramvia de la vall central i la reducció de l’ús del cotxe.De la taula s’extreu que l’aposta per un tramvia a la vall central és compartida per tots els partits amb l’excepció d’Andorra Endavant. Així mateix, amb referència al transport nacional, AndRail indica que Demòcrates està disposat a millorar les freqüències del transport públic, però no a afegir més línies.