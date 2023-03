Special Olympics participa al XIV trofeu internacional d'esquí

Actualitzada 22/03/2023 a les 16:47

La federació esportiva Special Olympics patrocinada per la Fundació Crèdit Andorrà, formarà part del XIV Trofeu Internacional d'Esquí, una competició organitzada per ells i en la qual participaran delegacions de Catalunya, Castella la Manxa i Aragó. La cursa consisteix en un eslàlom gegant de dues mànegues i serà el proper 25 de març a la pista de l'Esparver de Soldeu.La Fundació Crèdit Andorrà és l’espònsor oficial de la federació esportiva Special Olympics Andorra des del 2007, es tracta d’un recolzament a una iniciativa que té com a missió la integració de les persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual en la societat, en condicions d’igualtat amb la resta de ciutadans, a través de l’esport.