PS SDP+ proposa ampliar el servei d'Immigració

Actualitzada 22/03/2023 a les 14:53

La coalició PS SDP+ aposta per millorar i ampliar els espais actuals del servei d'Immigració amb l'objectiu d'evitar "les cues a la intempèrie". El candidat parroquial David Pérez ha assegurat en l'acte de campanya d'aquest matí a la parròquia escaldenca que aquestes cues "transmeten una imatge bastant deficient del servei". Així, proposen una revisió del funcionament i processos dels tràmits que s'hi gestionen i dotar el servei dels recursos necessaris, segons mencionen en nota de premsa.D'altra banda, la candidatura de PS+Agrupament Encampadà ha manifestat avui la necessitat d'augmentar la col·laboració entre el Govern i el comú, així com tenir "més transparència, especialment en qüestions d'interès general com el nou estadi de l'FC Andorra a Prada de Moles". Marta Pujol ha indicat que són partidaris d'establir mecanismes de participació ciutadana per consultar l'opinió de la població en projectes rellevants i de major impacte.