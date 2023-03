Infusió amb plantes del Madriu per promoure l'espai natural

Actualitzada 22/03/2023 a les 14:26

La primera reunió de la comissió de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror ha acordat tirar endavant l'elaboració d'una infusió amb plantes collides a la vall amb l'objectiu de promoure els productes autòctons i vendre-la com un record de l'espai natural, segons indiquen en nota de premsa. En aquest sentit, indiquen que ara es treballarà el conveni per marcar les pautes relatives a la quantitat de plantes que es podran collir i en quina zona. La trobada va tenir lloc el passat 2 de març a Escaldes-Engordany, liderada per Rosa Gili, presidenta de la comissió de gestió, i amb presència dels cònsols d'Encamp, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria.Els quatre cònsols van acordar prioritzar les intervencions per al manteniment de la vall, que començaran aquest estiu amb treballs de restauració. A més, s'ha format als responsables dels ecoguardes de la Vall del Madriu i les brigades comunals en pedra seca. D'altra banda, van aprovar l'adhesió a l'Aliança de Paisatges Culturals. En nota de premsa, indiquen que fins ara només béns en territori espanyol i portuguès formaven part de la xarxa. La comissió considera que aquesta serà una "excel·lent oportunitat" per intercanviar experiències.