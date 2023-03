Demòcrates aposta per la creació d'una xarxa d'abocadors

Actualitzada 22/03/2023 a les 19:38

Demòcrates de la llista laurediana han iniciat avui la tercera jornada de la campanya desplaçant-se fins a l'abocador de la Rabassa, per tractar la problemàtica de la mancança de les instal·lacions al país i de la gestió de residus. El suplent Joan León ha assegurat que treballaran "de forma intensa" per minimitzar l'impacte de l'abocador mitjançant dos vessants "incentivant l'equilibri territorial amb la implementació d'una xarxa d'abocadors a tot el país" i, d'altra banda, promovent la reutilització dels residus.En la mateixa jornada els candidats Guillem Casal i Jordi Jordana, amb la suplent Marion Claude Dourdet, han volgut donar valor, des de la localitat de Prats, a les explotacions agrícoles i ramaderes de Canillo. A més s'han compromès a donar suport al Pla d'accions que impulsa el Comú per acompanyar el sector. D'altra banda, a Ordino el cònsol Àngel Mortés, ha citat als mitjans davant del Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino, per reafirmar que se seguirà invertint en l'ampliació d'espais i serveis. A Encamp Jordi Torres, Maria Martisella, Carles Enseñat i la cònsol Laura Mas, han anunciat l'inici dels treballs per habilitar un itinerari natural que unirà Encamp i Escaldes-Engordany. Conxita Marsol i Alain Cabanes s'han desplaçat al nou edifici d'habitatge de lloguer de preu assequible que s'està construint a Borda Nova, a Andorra la Vella per assegurar que "no n'hi ha prou" amb els 44 pisos de preu regulat al mercat i les 200 places d'aparcament i s'ha d'incrementar l'oferta a través de la col·laboració publicoprivada. Finalment, a Escaldes-Engordany Marc Magallón, ha defensat davant del pont de la Plana, un pla d'ajudes perquè es puguin rehabilitar bordes, fargues, murs de pedra seca i prats a la zona d'Engolasters i a l'entrada de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.