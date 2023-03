El pes de la primera vegada

És un repte i és desagraït i, per a ells, a més, és nou. I tot i així la il·lusió els compensa tot. Ara entenc per què van a dalt de les llistes.

Cada matí, als pocs minuts de sortir de casa, es troben amb la seva cara, somrient i enorme, en tot de cartells que omplen els carrers. De moment no s’hi acaben d’acostumar. Són els candidats que per primer cop ocupen un lloc de màxima responsabilitat i exposició mediàtica en una candidatura, els que debuten com a caps de llista o completant el ticket electoral a les territorials i els que ocupen les posicions capdavanteres –amb opcions de sortir– de les nacionals. Alguns d’ells són debutants purs. La major part, però, compten amb alguna mena d’experiència en eleccions anteriors, ja sigui